حزب الجيل يحذر من تصريحات سمير غطاس المغلوطة: "به سوء نية"

أكّد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، خطورة ما تحدث به سمير غطاس مع الإعلامي عمرو أديب حول طلب المصريين، المقيمين فى غزة تأشيرة إسرائيل للعودة الى أرض الوطن، مشددًا على أن “هذا الكلام عار تمامًا من الصحة وكان يجب على غطاس وأديب أن يتحريا الصدق فيه؛ لأنها مسألة تتعلق بالسيادة المصرية”.

سقطه إعلامية

وقال الشهابي، لـ"الدستور"، إنه من المعلوم أن القنصلية المصرية فى غزة هى المسئولة عن تسهيل عودة المصريين من غزة ولا علاقة لإسرائيل بهذا الأمر من قريب أو بعيد، مضيفًا أنها سقطه إعلامية كان يجب ألاّ يقع فيها غطاس وكان على عمرو أديب أن يراجعه فيها بأن يتواصل مع المتحدث باسم وزارة الخارجية ليسأله عن ما ردده غطاس، متسائلاً: “من أين أتى سمير غطاس بهذه المعلومات المغلوطة”؟

وتابع الشهابي: “أربأ أن يكون فى حديث غطاس سوء نيه وتعريض لما تقوم به وزارة الخارجية المصرية من مهام جليلة بشأن تيسير عودة المصريين وغير المصريين من غزة عبر بوابة معبر رفح المصرية”.

وردًّا على استفسار من محررين دبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من غزة إلى الأراضي المصرية، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى مصر حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها؛ تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.

ونفى متحدث الخارجية كل ما يتردد إعلاميًا خلاف ذلك، داعيًا إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.