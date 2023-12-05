الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الجيل يحذر من تصريحات سمير غطاس المغلوطة: "به سوء نية"

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكّد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، خطورة ما تحدث به سمير غطاس مع الإعلامي عمرو أديب حول طلب المصريين، المقيمين فى غزة تأشيرة إسرائيل للعودة الى أرض الوطن، مشددًا على أن “هذا الكلام عار تمامًا من الصحة وكان يجب على غطاس وأديب أن يتحريا الصدق فيه؛ لأنها مسألة تتعلق بالسيادة المصرية”.

سقطه إعلامية

وقال الشهابي، لـ"الدستور"، إنه من المعلوم أن القنصلية المصرية فى غزة هى المسئولة عن تسهيل عودة المصريين من غزة ولا علاقة لإسرائيل بهذا الأمر من قريب أو بعيد، مضيفًا أنها سقطه إعلامية كان يجب ألاّ يقع فيها غطاس وكان على عمرو أديب أن يراجعه فيها بأن يتواصل مع المتحدث باسم وزارة الخارجية ليسأله عن ما ردده غطاس، متسائلاً: “من أين أتى سمير غطاس بهذه المعلومات المغلوطة”؟

وتابع الشهابي: “أربأ أن يكون فى حديث غطاس سوء نيه وتعريض لما تقوم به وزارة الخارجية المصرية من مهام جليلة بشأن تيسير عودة المصريين وغير المصريين من غزة عبر بوابة معبر رفح المصرية”.

وردًّا على استفسار من محررين دبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من غزة إلى الأراضي المصرية، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى مصر حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها؛ تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.

ونفى متحدث الخارجية كل ما يتردد إعلاميًا خلاف ذلك، داعيًا إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.

ناجي الشهابي حزب الجيل السيادة المصرية القنصلية المصرية سوء نيه وزارة الخارجية معبر رفح

مواد متعلقة

رضا صقر: تصريحات سمير غطاس مع عمرو أديب محاولة انتقاص من سيادة مصر

حسين أبوالعطا لـ"الدستور": سمير غطاس يتعمد تشويه الحقائق وإثارة البلبلة

رئيس حزب الإصلاح والنهضة لـ"الدستور": تصريحات سمير غطاس عن عودة المصريين من غزة أكاذيب

فريد زهران في برنامجه الانتخابي: ملتزم بخلق بيئة إيجابية تعزز مشاركة الشباب

عضو تنسيقية الأحزاب: المصريون بالخارج عبّروا عن انتمائهم للوطن بمشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

المصريون فى النمسا يصوتون فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

ابنة المرشح الرئاسى حازم عمر تدلى بصوتها فى الانتخابات من إسبانيا (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون فى فرنسا يدلون بأصواتهم لليوم الثالث (صور وفيديو)

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل| ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال الإسرائيلى إلى 80 منذ بدء العملية البرية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة