الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الإصلاح والنهضة لـ"الدستور": تصريحات سمير غطاس عن عودة المصريين من غزة أكاذيب

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

انتقد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بشدة، ما أورده المحلل السياسي سمير غطاس في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب حول اشتراطات إسرائيلية تتعلق بالحصول على تأشيرة إسرائيل لعودة المصريين من غزة، واصفًا ذلك بـ"الأكاذيب والكلام المرسل" غير المؤيد بأي أدلة. 

وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مثل هذه المعلومات والتصريحات كاذبة ولا بد من تحري الدقة قبل الحديث عنها، داعيًا المروجين لها إلى توخي الحذر، خاصة أنها أمور تتعلق بقضية أمن قومي والسيادة المصرية في ظل صراع محتدم في الشرق الأوسط وضغوطات دولية تمارس ضد مصر.

يناقض أبسط قواعد المهنية الإعلامية

وشدد “هشام” على أن البحث عن السبق الصحفي أو "الترند" لا يكون ببث الأكاذيب والترويج للأوهام، مؤكدًا أن هذا المسلك الإعلامي خطير ويناقض أبسط قواعد المهنية الإعلامية، ويفتقر إلى الحس الوطني في ظل أزمة غزة التي يمكن أن تشعل فتيل حرب عالمية في أي وقت. 

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن المصدر الرئيسي للمعلومات بهذا الصدد هي الخارجية المصرية، واتسم أداؤها دومًا بالاحترافية والشفافية والمكاشفة، متسائلًا: “لماذا يلجأ المحللون والإعلاميون والناشطون دومًا إلى اختراع نظريات وهمية، بينما الحقائق يتم الكشف عنها من مصادرها”، مضيفًا أن الخارجية أصدرت بيانًا بهذا الصدد تؤكد فيه أن السلطات المصرية وحدها هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، ولا صحة لتدخل إسرائيل أو أى جهات أخرى في ذلك.

وأكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، أوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصرى لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلاميًا خلاف ذلك، داعيًا إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.

حزب الإصلاح والنهضة المحلل السياسى غزة المصريين السيادة المصرية الشرق الأوسط الحس الوطني

مواد متعلقة

فريد زهران في برنامجه الانتخابي: ملتزم بخلق بيئة إيجابية تعزز مشاركة الشباب

عضو تنسيقية الأحزاب: المصريون بالخارج عبّروا عن انتمائهم للوطن بمشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

المصريون فى النمسا يصوتون فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

ابنة المرشح الرئاسى حازم عمر تدلى بصوتها فى الانتخابات من إسبانيا (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون فى فرنسا يدلون بأصواتهم لليوم الثالث (صور وفيديو)

المصريون فى كندا يتوافدون على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم

توافد المصريين فى قبرص على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

غدًا.. حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تعقد مؤتمرًا جماهيريًا بالقليوبية

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى فى إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة