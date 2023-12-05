الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال: 2000 جندى إسرائيلى أصيب بأمراض نفسية بسبب حرب غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت عن أن 2000 جندي إسرائيلي، أصيبوا بأمراض نفسية نتيجة الحرب على غزة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الجنود أصيبوا بحالة من الخوف والهلع والضغط ولم يعودوا قادرين على ممارسة مهامهم العسكرية، ما دعا جيش الاحتلال لاستدعاء طبيب نفسي للكشف على الجنود المشاركين في العدوان على غزة وتقديم علاج ما بعد الصدمة لهم.

وأشار "كمال" إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن إسرائيل لديها وحدة استخبارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحرب ضد حماس لتحديد أهداف القصف في غزة، وأن المشرفين يستخدمون معدلًا دقيقًا لإخلاء المبانى قبل دكّها، مؤكدًا أنه أي كلام بسبب عدم دقة بيانات جيش الاحتلال.

خوارزميات تحديد الذخيرة

وتابع، أن مسئولًا إسرائيليًا قال إنه يتم استخدام نموذجين لبناء برامج تعتمد على خوارزميات لتحديد الذخيرة المستخدمة وتكون هناك مدة زمنية للغارات، مشيرًا إلى أنهم هدموا 60% من المنازل واستخدموا قنابل وزنها 900 كيلو متسائلًا: أين الدقة في هذا الأمر؟.

أسامة كمال 2000 جندي إسرائيلي أصيبوا بأمراض نفسية الخوف والهلع طبيب نفسي الذكاء الاصطناعي

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