الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رسالة بالإنجليزية.. أسامة كمال لـ إسرائيل: "جنودكم خايفين.. ودى بداية النهاية"

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات  قمة القاهرة للسلام.

وقال "كمال"، خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "وجهت رسالة باللغة الإنجليزية أتمني أن تصل إلى القيادة الإسرائيلية وليس للشعب الإسرائيلي، لأن جنودهم خائفون وأنا متفهم أن البني آدم وهو خايف بيبقي عامل إزاي، ولا تستطيع أن يخمنه وهو مرعوب".

وأضاف: "هى رسالة أرجو من حضراتكم توصلوها، هل سيعود لهم العقل وهل ستستيقط إنسانيتهم؟ معتقدش، اللي جاي صعب علي الكل وأصعب عليهم، جدًا جدًا، وفي رأيي الشخصي بداية النهاية".

وتابع: بداية النهايات أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن أسفه من قصف موقع مصري قرب الحدود بالخطأ، موضحًا أن المتحدث العسكري المصري علق علي الحادث غير المتعمد وأنه جار التحقق في الحادثة.

قمة القاهرة مساء دى ام سى فضائية دي ام سي أسامة كمال

مواد متعلقة

الوردانى: مصر تحمل على عاتقها الدعوة إلى السلام ونبذ الكراهية

أمين الفتوى: مصر تحافظ على الأرض وتدعو للسلام ونبذ الصراع

محمد عبدالرازق: قمة القاهرة للسلام حققت رؤية القيادة المصرية

خبير دولى: مصر أخذت زمام المبادرة فى دعم الشعب الفلسطينى ضد التصعيد فى غزة

باحث: "القاهرة للسلام" أثبتت نجاح الدبلوماسية المصرية في حشد الرأي العام الدولي

65 معتقلًا.. "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يشن حملة اعتقالات لنشطاء وكوادر حماس

طارق فهمى لـ"الشاهد": إسرائيل تسعى إلى تقزيم الدور المصرى وتصدير الأزمات لها

طارق فهمى لـ"الشاهد": مصر تغير معادلات الإقليم بهدوء وترسم سياسة جديدة للشرق الأوسط

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

ما بعد «قمة القاهرة».. تقارير دولية: رسالة غضب مصرية شديدة اللهجة إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات