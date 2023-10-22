رسالة بالإنجليزية.. أسامة كمال لـ إسرائيل: "جنودكم خايفين.. ودى بداية النهاية"

علق الإعلامي أسامة كمال على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات قمة القاهرة للسلام.

وقال "كمال"، خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "وجهت رسالة باللغة الإنجليزية أتمني أن تصل إلى القيادة الإسرائيلية وليس للشعب الإسرائيلي، لأن جنودهم خائفون وأنا متفهم أن البني آدم وهو خايف بيبقي عامل إزاي، ولا تستطيع أن يخمنه وهو مرعوب".

وأضاف: "هى رسالة أرجو من حضراتكم توصلوها، هل سيعود لهم العقل وهل ستستيقط إنسانيتهم؟ معتقدش، اللي جاي صعب علي الكل وأصعب عليهم، جدًا جدًا، وفي رأيي الشخصي بداية النهاية".

وتابع: بداية النهايات أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن أسفه من قصف موقع مصري قرب الحدود بالخطأ، موضحًا أن المتحدث العسكري المصري علق علي الحادث غير المتعمد وأنه جار التحقق في الحادثة.