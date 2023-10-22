مسئول فلسطيني: الأونروا رفعت يدها عن إدارة المراكز الإيوائية لا تقدم خدمات

قال الدكتور أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الأونروا تستضيف 544 ألف نازح من شمال غزة، لكنها رفعت يدها عن إدارة المراكز الإيوائية لا تقدم أي خدمات أو مساعدات.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب لقناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الفلسطينية هي المسؤولة عن تقديم الخدمات للنازحين.

مقتل 29 من موظفي الأونروا منذ 7 أكتوبر

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالأمم المتحدة “أونروا”، أعلنت مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”، مساء الأحد: “نحن في حالة صدمة وحداد، تأكد الآن مقتل 29 من زملائنا منذ 7 أكتوبر، ونصف هؤلاء الزملاء من المعلمين”.