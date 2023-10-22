الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول فلسطيني: الأونروا رفعت يدها عن إدارة المراكز الإيوائية لا تقدم خدمات

الدكتور أحمد المجدلاني
الدكتور أحمد المجدلاني

قال الدكتور أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الأونروا تستضيف 544 ألف نازح من شمال غزة، لكنها رفعت يدها عن إدارة المراكز الإيوائية لا تقدم أي خدمات أو مساعدات.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب لقناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الفلسطينية هي المسؤولة عن تقديم الخدمات للنازحين.

مقتل 29 من موظفي الأونروا منذ 7 أكتوبر

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالأمم المتحدة “أونروا”، أعلنت مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”، مساء الأحد: “نحن في حالة صدمة وحداد، تأكد الآن مقتل 29 من زملائنا منذ 7 أكتوبر، ونصف هؤلاء الزملاء من المعلمين”.

 

وزير التنمية الفلسطيني: 70% من سكان غزة هُجروا و160 ألف منزل دمروا

عاجل.. الأونروا: تلقينا تهديدًا إسرائيليًا بإخلاء 5 مدارس بالقرب من مستشفى المعمدانى

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية في غزة

 

الأونروا المراكز الإيوائية التنمية للنازحين اللاجئين

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: قمة القاهرة للسلام شددت على رفض تصفية القضية الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية" ترصد الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على غزة

“بطلة على خط النار”.. مراسلة القاهرة الإخبارية بغزة تروى تفاصيل يومها

"تعرفوا عليه بصعوبة لأنه وصل أشلاء".. القاهرة الإخبارية تكشف تداعيات قصف مسجد الأنصار

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مراسل "القاهرة الإخبارية": 40 شاحنة مساعدات جاهزة للعبور إلى قطاع غزة غدًا

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات