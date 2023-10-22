وزير التنمية الفلسطينى: 70% من سكان غزة هُجروا و160 ألف منزل دمرت

قال الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن أكثر من 70% من سكان غزة هُجروا من منازلهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث دفع الاحتلال نحو مليون و400 ألف فلسطيني للهجرة من شمال ووسط غزة للجنوب.

وأشار، خلال مداخلة عبر سكايب لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن 160 ألف منزل دمرت تدميرًا كليًا أو جزئيًا، وأكثر من 700 ألف من النازحين باستضافة أقارب ومعارف.

ولفت إلى أن مدارس الأونروا تستضيف 544 ألف نازح، والمستشفيات والكنائس تستضيف 101 ألف مواطن، و70 ألف موزعين على المدارس الحكومية.

وأضاف أن لا أحد يتحدث عن وقف إطلاق النار، وإنما يتحدثون عن استمرار المعارك وحق إسرائيل بالدفاع عن النفس، والهدف الرئيسي من التصعيد تمهيد الطريق أمام دخول قوات برية.