الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال COP 28.. البنك التجارى الدولى CIB يستعرض جهوده لتمويل المشروعات المستدامة

COP28
COP28

يشارك البنك التجاري الدولي-مصر، (CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف دعم العمل المناخي الإقليمي.

وخلال المؤتمر تمت دعوة د. داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي للمشاركة في حلقة نقاش بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بعنوان "تسريع العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وركزت الجلسة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وخلق  مسارات جديدة لتحقيق صافي الانبعاثات للصفر عن طريق التوسع في أسواق الكربون الإقليمية والهيدروجين الأخضر.

وخلال الجلسة، سلطت د. "عبدالقادر" الضوء على جهود البنك التجاري الدولي في مجال التمويل المستدام، والتي تشمل إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، بالإضافة إلى برنامج "استدامة القطاعات"، تأكيدًا على دور المؤسسات المالية في دعم التغيرات المناخية من خلال تقديم الدعم المادي والتقني في كافة القطاعات، وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى دفع التحول لاقتصاد منخفض الكربون، والمساعدة في تمهيد السوق لتصبح مستعدة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكدت "عبدالقادر" على أهمية دور المؤسسات المالية في تمويل العمل المناخي، "يمكن للبنوك أن تعمل كميسرين ضمن نظام بيئي وتسريع العمل المناخي وتشجيع مبادرات جديدة مثل أسواق الكربون، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات المبتكرة".

جدير بالذكر أن CIB  قد ساهم في البحث الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي في نوفمبر 2023 بعنوان "استكشاف الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

يشارك البنك التجاري الدولي CIB مؤتمر الأمم المتحدة COP28 الإمارات

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