CIB يرعى معرض Connecta للألعاب الإلكترونية

كشف رومانى حافظ، رئيس قطاع الاتصال المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB، عن أن البنك يشارك فى ويرعى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023، ومعرض Connecta الذى تنظمه شركة «تريد فيرز إنترناشيونال»، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأعرب «حافظ» عن اعتزازه برعاية البنك التجارى الدولى معرض Cairo ICT فى دورته السابعة والعشرين، لافتًا إلى أنه منذ تعيينه فى البنك التجارى الدولى عام ٢٠٠٤ كانت لديه أول مهمة عمل هى التحضير لمشاركة البنك فى معرض Cairo ICT لعام ٢٠٠٥، وذلك لأن الخدمات البنكية لا يمكنها الاستغناء عن الخدمات التكنولوجية.

وأضاف أنه مع بداية الحديث عن الشمول المالى والتكنولوجيا المالية فى مصر، كان معرض ومؤتمر Cairo ICT قد طرح وناقش تلك الأفكار من قبل، ويتميز المعرض بكونه المنصة الأكثر متابعة واهتمامًا من جميع الأطراف لإيصال كل الرؤى والأفكار.

وأشار إلى أهمية إقامة معرض Connecta للألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات معرض Cairo ICT، حيث الاهتمام البالغ من الشباب بهذه الألعاب، لذا يشارك البنك فى Connecta للوصول إلى الشباب، وهى ألعاب تتطلب أيضًا آليات دفع إلكترونية مصرفية.

تأتى الدورة السابعة والعشرون برعاية رئيسية من شركة «ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية»، والشريك الاستراتيجى «إى فاينانس»، والشريك التكنولوجى «هواوى»، وراعى اللقب «دل تكنولوجيز»، والراعى البلاتينى «إيجيبت تراست» و«البنك التجارى الدولى- مصر CIB».