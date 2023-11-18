السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

CIB يرعى معرض Connecta للألعاب الإلكترونية

CIB 
CIB 

كشف رومانى حافظ، رئيس قطاع الاتصال المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB، عن أن البنك يشارك فى ويرعى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023، ومعرض Connecta الذى تنظمه شركة «تريد فيرز إنترناشيونال»، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأعرب «حافظ» عن اعتزازه برعاية البنك التجارى الدولى معرض Cairo ICT فى دورته السابعة والعشرين، لافتًا إلى أنه منذ تعيينه فى البنك التجارى الدولى عام ٢٠٠٤ كانت لديه أول مهمة عمل هى التحضير لمشاركة البنك فى معرض Cairo ICT لعام ٢٠٠٥، وذلك لأن الخدمات البنكية لا يمكنها الاستغناء عن الخدمات التكنولوجية.

وأضاف أنه مع بداية الحديث عن الشمول المالى والتكنولوجيا المالية فى مصر، كان معرض ومؤتمر Cairo ICT قد طرح وناقش تلك الأفكار من قبل، ويتميز المعرض بكونه المنصة الأكثر متابعة واهتمامًا من جميع الأطراف لإيصال كل الرؤى والأفكار.

وأشار إلى أهمية إقامة معرض Connecta للألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات معرض Cairo ICT، حيث الاهتمام البالغ من الشباب بهذه الألعاب، لذا يشارك البنك فى Connecta للوصول إلى الشباب، وهى ألعاب تتطلب أيضًا آليات دفع إلكترونية مصرفية.

تأتى الدورة السابعة والعشرون برعاية رئيسية من شركة «ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية»، والشريك الاستراتيجى «إى فاينانس»، والشريك التكنولوجى «هواوى»، وراعى اللقب «دل تكنولوجيز»، والراعى البلاتينى «إيجيبت تراست» و«البنك التجارى الدولى- مصر CIB».

الأكثر قراءة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

عاجل.. «السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

أحمد موسى عن قُرب انتهاء أزمة الدولار: تأثيرها سيكون إيجابيًا بكافة المجالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة