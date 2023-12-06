مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 6-12-2023

ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023 والتي تتصدر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، فالصلاة هي الركن الثاني من الإسلام وهي عماد الدين ومن أقامها أقام الدين.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023 في المحافظات

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور الآتية ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023 بالمحافظات مصر، وفق ما صدر عن هيئة المسحة المصرية مواقيت الصلوات الخمسة فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

موعد الصلاة فى محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 36: 2

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:18

موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

موعد الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:01

موعد صلاة الظهر 11:42 م

موعد صلاة العصر 2:31 م

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:13 م.

موعد الصلاة بشرم الشيخ الأربعاء 6-12-2023

موعد صلاة الفجر 4:49

موعد صلاة الظهر 11:34

موعد صلاة العصر 2:29 م

موعد صلاة المغرب 4:49 م

موعد صلاة العشاء 6:08 م.

موعد الصلاة فى محافظة أسوان الأربعاء 6-12-2023

موعد صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:18

موعد الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص

موعد صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص

موعد صلاة العَصر ٢:٣٥ م

موعد صلاة المَغرب ٤:٥٤ م

موعد صلاة العِشاء ٦:١٧ م

موعد الصلاة في مدينة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص

موعد صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

موعد صلاة العَصر ٢:٤٩ م

موعد صلاة المَغرب ٥:٠٨ م

موعد صلاة العِشاء ٦:٣١ م

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