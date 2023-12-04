الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يتخلص الإنسان من وساوس الشيطان فى الصلاة؟.. داعية يجيب

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز إن أول شيء تعلمناه من النبي (ص) هو الاستعاذة، أي الاعتصام والتحصن بالله، فليس هناك أقوى منه.

أضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن الغضب نزغ من الشيطان وهو خلق من النار والغضب جمرة من النار يلقيها الشيطان في جوف ابن آدم، مؤكدًا أنه إذا حاول أحد الأشخاص استفزازك، فعليك بالاستعاذة مستدلًا بقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ".

هل يأتي الشيطان للإنسان في الصلاة؟ 

وتابع أن “سيدنا عثمان بن أبي العاص الثقفي اشتكى للنبي عليه السلام قائلًا: ”يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علىّ صلاتي، فقال ﷺ: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست بذلك فانفث عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاثًا قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد".

رمضان عبدالمعز الغضب الشيطان الصلاة الاستعاذة

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