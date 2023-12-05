أنهوا حياته أمام والده.. الحكم على 9 متهمين بقتل شاب بالعمرانية 5 فبراير

أجّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الثلاثاء، محاكمة 9 متهمين بقتل شخص لسرقة أموال سحبها والده من ماكينة صراف آلي بالعمرانية لجلسة 5 فبراير المقبل وذلك لإعادة المرافعة.

وتبين من التحقيقات أن التسعة متهمين قد قاموا بتعقب المجني عليه، بعدما سحب أموالًا من ماكينة سحب أموال، وذهبوا خلفه لسرقته، وكان مع الرجل ابنه وفى مكان ما استل أحد المتهمين بندقية آلية ووجهها في وجه الرجل وابنه وطالبوهما بالنزول من السيارة التى كانا يستقلانها وعندما اعترض الابن أطلق عليه حائز السلاح النار وأرداه قتيلًا وفر وباقى المتهمين.