الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أنهوا حياته أمام والده.. الحكم على 9 متهمين بقتل شاب بالعمرانية 5 فبراير

محكمة
محكمة

أجّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الثلاثاء، محاكمة 9 متهمين بقتل شخص لسرقة أموال سحبها والده من ماكينة صراف آلي بالعمرانية لجلسة 5 فبراير المقبل وذلك لإعادة المرافعة.

وتبين من التحقيقات أن التسعة متهمين قد قاموا بتعقب المجني عليه، بعدما سحب أموالًا من ماكينة سحب أموال، وذهبوا خلفه لسرقته، وكان مع الرجل ابنه وفى مكان ما استل أحد المتهمين بندقية آلية ووجهها في وجه الرجل وابنه وطالبوهما بالنزول من السيارة التى كانا يستقلانها وعندما اعترض الابن أطلق عليه حائز السلاح النار وأرداه قتيلًا وفر وباقى المتهمين.

محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة محاكمة 9 متهمين قتل شخص صراف آلى بالعمرانية سحب أموال

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