الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

22 يناير.. الحكم على قاتل شخص وإصابة آخر في العجوزة

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم قرارًا بحجز جلسة محاكمة عاطل متهم بقتل شخص والشروع فى قتل صديقه بالعجوزة إلى 22 يناير المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخرى وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبدالرشيد وصلاح السيد. 

وكشفت التحقيقات تورط المتهم فى قتل "سيد.م.ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله صديقه "محمود.ا.س"، وتوجه إلى مكان تواجد الأخير وما إن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتله إلا أنه حاد عن هدفه وأصابه فقط، وأصابت رصاصة "سيد.م.ع" فأحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 

ووجهت النيابة للمتهم تهمه أحرز سلاح ناري مششخن فردي الطلقات، وسلاح ناري غير مششخن خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة ز جلسة محاكمة عاطل متهم بقتل شخص 22 يناير المقبل المستشار مدحت فاروق خاطر

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