أبرزها محاكمة مسؤول بشركة متهم بالاختلاس.. قضايا اليوم بساحات المحاكم

تشهد ساحات المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر عدد من القضايا المختلفة ما بين محاكم الجنايات والاستئناف والتي نرصدها في التقرير التالي.

اليوم.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة عميل بنك مصر لسرقته بالعمرانية

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، جلسة الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقة أمواله بالعمرانية.

البداية كانت حينما ترصد المتهم لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة بنك مصر، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قام بقتله بمساعدة المتهمين الآخرين.

وجهت النيابة العامة للمتهمين، "محمود. ا. ع 28 سنة، "محمد. ع. ق 26 سنة طالب بمعهد الدراسات النوعية، أحمد. ف. ع 32 سنة عاطل، "خالد.م.س"25 سنة عاطل،" كريم. س. ط" 30 سنة عاطل،" ياسر. م. ي"30 سنة عاطل،" إيهاب. ا. ذ"30 سنة سائق،" محمد. س. م"،" مصطفي. س. م" 25 سنة مسؤول مبيعات، تهمه قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار، لسرقه أبيه بعد سحبه أموال كثيرة من ماكينة البنك، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16061 لسنة 2013 جنايات العمرانية.

وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتي الثامن، تهمه قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل من يعترض سبيل جريمتهم، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأعدوا لهذا الغرض بندقية آلية وخرطوش.

أولى جلسات محاكمة مسؤول بشركة لاتهامه بالاختلاس

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، أولى جلسات محاكمة مسؤول مبيعات شركة للمدفوعات الإلكترونية، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس أموال الشركة بقيمة 400 ألف جنيه، واختلاس 27 جهاز دفع إلكتروني مملوك للشركة قيمتها 129 ألف جنيه.

والمتهم في القضية هو، “م. ل. ع” 34 سنة، مسؤول مبيعات شركة للمدفوعات الإلكترونية.

وحملت القضية الرقم 29 لسنة 2023 حصر تحقيق أموال عامة عليها وقيدت برقم 71 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا.

محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات.

وكشفت التحقيقات، أن الأهالي سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار في منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، خلال محاولة هروبه من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى شركات إبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالي - بخاخة مبيدات حشرية.

وبسؤال المجني عليها ربة منزل أفادت بأنها حال وجودها بالشقة سكنها طرق المتهم عليها الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالي، وخلال ذلك شاهدته حال شروعه في سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فاستغاثت بالجيران ولاذت بالفرار.

محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص في الصف

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص في الصف.

أحالت النيابة العامة المتهمين “محمد.ع” و"عبدالله.م"، و"محمود.ش"، و"حسام.س"، و"إبراهيم.م" و"عبد الباسط.ر" و"علاء ر"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 19089 لسنة 2022 جنايات الصف.

وتبين أن المتهمين قتلوا المجني عليه “إبراهيم محمد” عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بأسلحة نارية وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، بنادق آلية، وتربصوا له في مكان أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى بادروه بوابل من الأعيرة النارية استقرت بأماكن مختلفة من جسده فأحدثوا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.