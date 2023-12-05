"مكنشى قصدى اقتله".. المتهم بقتل ميكانيكى فى الوايلي يروي تفاصيل الحادث

«مكنشي قصدي أقتله هو اللي سبني وشد معايا في الكلام»..بهذه الكلمات أدلى المتهم بقتل ميكانيكي بسبب خلافات سابقة بينهما في الوايلي باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية.

المتهم بقتل ميكانيكي في الوايلي يروي تفاصيل الحادث



وقال المتهم: «منذ أسابيع وقع خلاف مع جاره وآسرته في المنطقة ونشبت بيننا مشاجرة ومنذ تلك الفترة وهو يجر شكلي وأنا أحاول أن أشهد عليه الجيران حتى يوم الواقعة بدأ يتلفظ بكلمات فيها نوع من السخرية أثناء مروره من أمام محلي».

وأضاف أن هذا ما دفعه بالتدخل ومنعه من المرور ولكن المجني عليه تطاول عليه وشد أمامه في الكلام وعندما تطور الأمر لمشاجرة طعنه بسلاح أبيض كان بحوزته ولم يقصد قتله أو التعدي عليه بسلاح ولكن الأمر انتهى بذلك.



تفاصيل بلاغ قسم شرطة الوايلي

كان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره وألقى القبض على المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل شاب بمنطقة الوايلي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.