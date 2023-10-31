تأجيل محاكمة عامل قتل زميله خلال مشاجرة في الوايلي لـ 13 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة 13 نوفمبر.

تفاصيل الواقعة

كانت استقبلت أحد المستشفيات عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

نتائج التحريات

وتبين بالفحص والتحري أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.