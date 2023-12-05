عزة مصطفى تطالب بتكريم المنتجة ناهد فريد شوقى والفنان أشرف عبدالغفور (فيديو)

تقدمت الإعلامية عزة مصطفى، بخالص التعازي لأسرة المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء عن عمر 73 سنة، ولأسرة الفنان أشرف عبدالغفور.

وطالبت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بتكريم المنتجة ناهد فريد شوقي، والفنان أشرف عبدالغفور، قائلة: "قدموا أعمالًا مشرفة وكانوا يعلمون قيمة الفن المصري، وكان كل شغلهم الشاغل الفن المصري والإبداع المصري".

ونعت نقابة المهن السينمائية المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وقالت في بيان لها ينعى نقيب المهن السينمائية وأعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.