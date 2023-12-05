الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

كشف أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في المباراة التي ستجمعهما على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي، فتُقام في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 2 HD.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في دوري نايل

أما عن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا كلًا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد. 

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