دورى نايل.. صحوة سيراميكا كليوباترا تصطدم برغبة إنبى فى العودة للانتصارات

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق إنبي في السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

المباراة تأتى في ظروف متنافضة للفريقين حيث تحسن أداء ونتائج سيراميكا كليوباترا بينما عاد إنبي للهزائم وخسر أمام المصري بعد ثلاثة انتصارات متتالية لذلك ستصطدم صحوة سيراميكا كليوباترا برغبة انبي في استعادة نغمة الانتصارات من جديد.

سيراميكا يسعى لمواصلة الصحوة

ويحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز العاشر برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وثلاث هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وجمع ست نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بيراميدز والبنك الأهلي والهزيمة أمام الأهلي.

وأكد أيمن الرمادي للاعبي سيراميكا كليوباترا أن مواجهة أنبي ستكون صعبة بعد هزيمته أمام المصري لكنهم يملكون القدرة على تحقيق الفوز حتى يواصل الفريق صحوته ويحصد ثلاث نقاط جديدة حتى يتقدم خطوة للأمام في جدول دوري نايل.

انبي وطموح العودة للانتصارات

على الجانب الآخر يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط وحقق ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث مباريات وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وبعد ثلاثة انتصارات متتالية على البنك الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر خسر في الجولة الماضية أمام المصري.

وحرص تامر مصطفى خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي أدت للهزيمة أمام المصري لكنه لن يتخلي عن طريقة اللعب وهى 4-3-3 وربما يقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي بشكل يضمن تقديم أداء جيد أمام منافس يملك قوة هجومية لايستهان بها.

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده أحمد نوفل وطارق مصطفى ومعهم جلال أحمد حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.