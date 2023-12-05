هل تلعب روسيا دور الوسيط لإنهاء حرب غزة؟.. تقرير لـ"الجارديان" يُجيب

سلط تقرير لـ“الجارديان” الضوء على حرب غزة باعتبارها فرصة يمكن لروسيا استغلالها للعودة إلى مربع التأثير في السياسة العالمية، حيث يُمكنها أن تلعب دور الوسيط للتوصل إلى حلول تُرضي جميع الأطراف في الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير ان روسيا وضعت نفسها كوسيط محتمل بعد أن حافظت على علاقاتها مع إسرائيل وحماس.

واتهمت موسكو الولايات المتحدة بالمضي بمفردها في الوساطة التي تجاهلت الدور التقليدي للجنة الرباعية المكونة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، فقد تزعم أن المعايير الغربية المزدوجة قد تم كشفها من خلال رفض الغرب إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة بينما اتهم روسيا بارتكاب جرائم في أوكرانيا - وهي رسالة تعتقد موسكو أن لها صدى في الجنوب العالمي، وفي الأمم المتحدة.

قادة حماس في موسكو

وفي 26 أكتوبر، ترأس وفد حماس في موسكو موسى أبو مرزوق، المؤسس والزعيم السياسي للجماعة، الذي التقى بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.