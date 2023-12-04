الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سوليفان: مساعدات أمريكا لأوكرانيا أضعفت من تقدم روسيا

جاك سوليفان
جاك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن الولايات المتحدة ردت على 3 هجمات كانت موجهة ضد سفنها في البحر الأحمر من جماعة الحوثي وإيران هى من سمحت لها بذلك.

أضاف سوليفان، خلال مؤتمر صحفي أنه دون أعمال الكونجرس لا يمكنهم شراء المزيد من المعدات لأوكرانيا لأن الموارد يتم تخصيصها من الكونجرس، مؤكدًا أن المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا أضعفت من تقدم روسيا وساعدت كييف فى التقدم، كما ساعدت أمريكا على حشد مواردها وملء مخازنها.

يجب أن يصرف الكونجرس لضمان أمن أمريكا القومي

وأكد أن القرار الآن بيد الكونجرس وليس هناك حل سحري، ويجب أن يتصرف فورًا لضمان أمن أمريكا القومي ومساعدة شريكتهم أوكرانيا ضد روسيا.

مستشار الأمن القومي الأمريكي الولايات المتحدة لأوكرانيا تقدم روسيا الكونجرس

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