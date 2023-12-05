الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقعات بفرض أمريكا عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين فى هجمات ضد الفلسطينيين

المستوطنون الإسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون

كشفت وكالة رويترز، عن توقعات بأن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.

 

الجنائية الدولية: نعجل بسير التحقيقات بشأن عنف المستوطنين

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، دعا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لرويترز.

وأضاف خان، في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت، بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير. تخيلوا مدى الألم".

رويترز الولايات المتحدة الامريكية فرض عقوبات المستوطنين الإسرائيليين هجمات

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