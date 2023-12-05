توقعات بفرض أمريكا عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين فى هجمات ضد الفلسطينيين

كشفت وكالة رويترز، عن توقعات بأن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، دعا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لرويترز.

وأضاف خان، في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت، بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير. تخيلوا مدى الألم".