"القاهرة الإخبارية": لقطات توثق استهداف الاحتلال لمركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي أثناء استهدافه مركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء في غزة.

وأذاعت "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها اللقطات التي تظهر جريمة الاستهداف المباشر للمكان الذي تواجدت فيه سيارات الإسعاف لنقل جثامين الشهداء.

كما ظهر في الفيديو الذي وثقته قناة القاهرة الإخبارية، هرولة رجال الإسعاف أثناء القصف المباشر لقوات الاحتلال للسيارات.

وخلال الفيديو أمر طبيب الإسعاف المتواجدين في المكان بالعودة سريعًا، والجري بعيدًا عن قصف الاحتلال الإسرائيلي.