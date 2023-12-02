السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة سياسية: نتنياهو يعلم أنه ستتم محاكمته عقب انتهاء الحرب والسجن مصيره

نتنياهو
نتنياهو

قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو يعلم تمامًا أن حياته السياسية على المحك، ويعلم تمامًا أنه عند انتهاء الحرب ستتم محاكمته وسيكون مصيره السجن ليس فقط على ملفات الفاسد وإنما أيضًا على التحقيقات التي ستخرج.

وأضافت حداد، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التحقيقات ستخرج نظرًا لفشل نتنياهو على الواقع الاستخباراتي رغم معرفته عما يحدث بمعلومات مسبقة بعملية طوفان الأقصى، مؤكدةً أن هذا التحقيق سوف يودي به إلى السجن.

وأوضحت حداد، أن نتنياهو يطيل من فترة أمد هذه الحرب حتى ينقذ حياته السياسية، وإنقاذ الحكومة الموسعة الممثلة بوزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مشيرةً إلى أنهم يعلمون تمامًا أنهم لن يصلوا في أي معركة انتخابية مستقبلية إلى مرحلة الحسم.

القاهرة الإخبارية نتيناهو السجن ملفات الفاسد انتهاء الحرب

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