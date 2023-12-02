وزير المفاوضات الفلسطينى الأسبق: الحرب على غزة توسعت واتخذت أبعادًا جديدة

قال الدكتور حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن اسرائيل عقب زيارة وزير الخاريجية الأمريكي أنتوني بلينكن لها، اتخذت خيار استكمال العملية العسكرية العدوانية الحربية الشاملة دون اهتمام لأي ضغوط خارجية، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك أي ضغط على الإطلاق، لأن شروط بلينكن الذي وضعها أضاف على الشروط الإسرائيلية وقال إن إسرائيل لها الحق في أن تعمل ما تراه مناسبًا لخدمة أهدافها.

وأضاف عصفور، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب اليوم على غزة توسعت واتخذت أبعادًا جديدة، فكل القطاع اليوم تم تقسيمه إلى مربعات، ويتم قصفها من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يزداد عدد الشهداء والضحايا من منطقة إلى أخرى وبحسب المنطقة المستهدفة، مشيرًا إلى أن مجموع قطاع غزة كان تحت القصف والتدمير والإبادة.

وأوضح وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن قرار الحكومة الإسرائيلية واضح وهو استكمال الحرب إلى حين إبادة قطاع غزة وتدميره وإعادته إلى العصر الحجري كما قالت الصحف الأمريكية، بحيث أيًا كانت النتيجة سيغرق الفلسطينيون في بحر الركام وليس في بحر غزة كما قيل في سبعينيات القرن الماضي.