مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف كواليس مخططات قيادة الاحتلال وما لم يصرح به وزير الدفاع

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي خلال كلمته قبل قليل، هو خطاب مكرر منذ السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظة، مؤكدةً أن ما لم يقوله يوآف جالانت أو حتى ممثلي الأعضاء في الإئتلاف الحكومي هو مهم ونقطة هامة يجب أن يشار إليها ويجب أن نتحدث عنها.

وأضاف أبوشمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جالانت يتباهى في الإنجازات العكسرية وإنجازات التوغل البري شمال قطاع غزة، وكأنه يبرر ويمهد للمجتمع الدولي بأنه بسبب توغلاته البرية في وسط وشمال القطاع استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات العسكرية واستعادة بعض جثث المحتجزين المقتولين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بل أنه قضى على الكثير من قادة حركة حماس وكان قد أصاب عدة وعتاد حركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس وبأن هنالك تراجع في هذه القوة العسكرية لدى حماس نتيجة التوغل البري.

وتابعت: "وكأن وزير الدفاع الإسرائيلي بهذا يؤشر ويدلل أن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من الحرب التي لوّح إليها كثيرا جالانت في اللحظات الأولى من هذه الحرب وقال بأنه سينتقل من شمال القطاع إلى الجنوب، ولكنه كان قد وعد الإدارة الأمريكية بأنه لن يطبق ذات الأسلوب الذي استخدمه في شمال القطاع باستخدامه مرة أخرى في الجنوب بسبب التحذيرات الأممية من وجود ملايين من النازحين متواجدين في جنوب القطاع تحديدًا وبأن هذا لبرمنا سيكون هناك نزوح آخر للحدود المصرية".

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك تغيير في الخطاب الإسرائيلي، ففي بداية الحرب كان الهدف الأسمى للاحتلال هو القضاء على حركة حماس، على الرغم من أن هذا الهدف كان صعب المنال وفق تقديرات وتحليلات دولية وفلسطينية وإسرائيلية، قائلةً: "إن ما قاله جالانت اليوم من أن هذه الهجمات والتوغل البري أن لا تشكل غزة ولا تشكل حركة حماس خطرًا على اسرائيل بعد انتهاء الحرب وبأنه بالفعل تم القضاء على مجموعة من قادة الحركة وإصابات مباشرة في أجهزتها، وقال إنه تمكن من عمل ما لم يستطع عمله العالم مع داعش وغيره من الجماعات الإرهابية الآخرى على حد تعبيرة وتمكن من استعادة 110 من المحتجزين الاسرائيلين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية".

وأكدت أبو شمسية، أنه في الوقت ذاته خرجت تظاهرات في الشارع الإسرائيلي من الجمهور خرجت في عقر دار الحكومة الإسرائيلية بتل أبيب، ورفعوا لافتات طلبوا فيها بتجديد الهدنة أو قبول اسرائيل الهدنة لإتمام الإفراج الشامل والكلي عن كل المحتجزين، موضحةً أن هذا أكثر ما يخيف المنظومة الأمنية الإسرائلية كون هؤلاء أصبحت تتسع رقعتهم سواء من حيث العدد أو من حيث تواجدهم في عدة نقاط مركزية، وبات لسان حالهم ليس المطالبة بإتمام صفقة تبادل وتفريغ السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن كل المحتجزين، بل اصبحوا يطالبون باستقالة نتنياهو والإطاحة به من مركزه وهذا ما يخيف نتنياهو.

وأكدت أن ما لم يقوله جالانت هو الخسائر الإسرائيلية، في الجولة الثانية من الحرب، حيث صرّح بأن هناك 9 إسرائيليين مصابين، ولكن فصائل المقاومة الفلسطينية تقول بأن الاستهدافات مستمرة وقذائق الهاون استهدفت العديد من قوات المشاة والخلايات العسكرية المتواجدة عند الحدود، وهناك مقاطع فيديو توضح هذا.