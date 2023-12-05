نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

وصلت الفنانة آية سماحة، إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لتكون أول الحاضرين لاستقبال جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي، للصلاة عليها قبل توديعها لمثواها الأخير، وقبل أن يوارى جسدها التراب، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، ليكون رحيلها فاجعة جديدة في الوسط الفني.

ووصفت الفنانة آية سماحة الراحلة ناهد فريد شوقي بوالدتها الثانية، معربة عن حزنها الشديد لرحيلها، والذي اعتبرته صدمة لأنها كانت تعتبرها والدتها، متابعة: "ربنا يرحمها يارب ويصبرنا على فراقها، بطلب من كل الناس يدعولها بالرحمة والمغفرة".

وكان نجل ناهد فريد شوقي رفقة زوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة المنتجة العظيمة ناهد فريد شوقي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان أشرف ركي، نقيب المهن التمثيلية.

وحضر في مسجد الشرطة العديد من النجوم، لأداء صلاة الجنازة على الراحلة ناهد فريد شوقي، أبرزهم الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها، والفنانة آية سماحة، والفنان أحمد جمال سعيد نجل شقيقة الراحلة، بجانب كل من: الفنانة بشرى، فيدرا، المخرجة كاملة أبو ذكري، الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجة، لقاء سويدان، الإعلامية بوسي شلبي، ألفت عمر، دنيا سمير غانم، والدكتور أشرف زكي، سليمان عيد، داليا مصطفى، صابرين، هشام إسماعيل، وعدد آخر من النجوم.

ناهد فريد شوقى، منتجة سينمائية، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان.

قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.

وكتبت الفنان دنيا سمير غانم منشورًا، عبر حسابها الشخصي إنستجرام، تنعى فيه أسرة الراحلة قالت فيه: البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لابنتها، الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي ربنا يصبركم يا رب.