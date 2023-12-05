الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناهد فريد شوقى تتصدر تريند "جوجل".. وهذا آخر ما نشرته نجلتها عنها

ناهد فريد شوقي ونجلتها
ناهد فريد شوقي ونجلتها

تصدرت المنتجة ناهد فريد شوقي، مؤشرات البحث على موقع جوجل"، إثر رحيلها المفاجئ، صباح اليوم الثلاثاء.

ناهد السباعي تنعي والدتها

وكانت الفنانة الشابة ناهد السباعي، نشرت عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": "البقاء لمن له الدوام توفيت إلى رحمة الله أمى وكل حياتى ناهد فريد شوقى، الجنازة عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أمام هايبر وان".

آخر ما نشرته ناهد السباعي عن والدته

واحتفلت ناهد السباعي، مؤخرًا بمرور 22 عامًا على مسلسل "حديث الصباح والمساء" الذي أنتجته والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي.

ونشرت  صورة لفريق العمل مع والدتها، وعلقت عليه قائلة: "احتفالًا بمرور 22 سنة على حديث الصباح والمساء إنتاج المبدعة العظيمة القمر ناهد فريد شوقي، بحب قوي علاقة ماما وأستاذة عبلة كامل، وبحب قوي شغلهم مع بعض في حديث الصباح والمساء، وهستريا، ولن أعيش في جلباب أبي".

"هتوحشيني يا حبيبتي.. السلام لأمي أمانة"

حرص الفنان أحمد جمال سعيد على نعي خالته المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

ونشر أحمد جمال سعيد صورته مع ناهد فريد شوقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلق قائلا: "توفيت إلى رحمة الله خالتي ناهد فريد شوقي، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك يارب، هتوحشيني يا حبيبتي.. السلام لأمي أمانة الله يرحمك".

رانيا فريد شوقي تنعى شقيقتها 

نعت الفنانة رانيا فريد شوقى شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقى والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شىء عنده بمقدار، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختى المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".

آية سماحة تعلن وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي 

رحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عاما، وأعلنت خبر الوفاة الفنانة الشابة آية سماحة عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقى إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: لن أعيش في جلباب أبي، لقمة القاضي، نونة الشعنونة، امرأة آيلة للسقوط".

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