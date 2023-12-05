لو فاتك الترند.. الأمم المتحدة تحذر من سيناريو مرعب فى غزة.. و"السينمائيين" تنعى ناهد فريد شوقى

تنوّعت أخبار الترند، اليوم الثلاثاء، ما بين أخبار عن فلسطين وسياسة واقتصاد ورياضة وفن، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية.

الأمم المتحدة تحذر من سيناريو مرعب فى غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول تحذير الأمم المتحدة من سيناريو أكثر رعبًا على المستوى الإنساني في غزة.

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نقابة المهن السينمائية تنعى المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقى

نعت نقابة المهن السينمائية المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وقالت في بيان لها ينعى نقيب المهن السينمائية وأعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

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الشهادة الإعدادية 2024.. رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام 2024 يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية 2023 في تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لـ تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023.

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باكيتا: وضعنا جميع السيناريوهات للتعامل مع مباراة الأهلى

علق البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني الأسبق للزمالك وشباب بلوزداد الجزائري الحالي، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

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المشاط تلتقي المدير المنتدب الأول بالبنك الدولي لشئون سياسات التنمية والشراكات

خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وذلك لمتابعة جهود التعاون مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لجمهورية مصر العربية، ويسهم في تمويل العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة.

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التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجني تجدني"؟

أكثر من 35 عامًا قضاها الإعلامي عمرو أديب على شاشات التليفزيون وفي الصحافة المكتوبة، استطاع خلال تلك الفترة أن يكتسب شعبية كبيرة لا يستطيع أحد أن ينكرها من خلال عرض هزلي على شاشات التلفاز هو الأجدر على تقديمه، ولكن خلال هذا المشوار الطويل في الإعلام كان عمرو أديب يرى «المصلحة الشخصية» هي الدافع الأول في عمله، لم يرى بلده أو شعبه أو مصلحة أهله في المحتوى الذي يقدمه بشكل واضح ومعلن.

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الانتخابات الرئاسية.. تفاصيل أول سباق انتخابى بعد عملية الإصلاح السياسى

تنطلق عملية تصويت المصريين داخل مصر في الانتخابات الرئاسية، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث تعقد الانتخابات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً على مدار الثلاثة أيام.

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