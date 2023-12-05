الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقى

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى

نعت نقابة المهن السينمائية المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وقالت في بيان لها ينعى نقيب المهن السينمائية وأعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

وتابع البيان: صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته. 

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي 

توفيت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ73 عامًا ومن المقرر أن يشيع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مثواه الأخير، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمقابر الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر. 

ولم تحدد أسرة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي مكان أو موعد تلقى العزاء حتى الآن. 

 ناهد السباعي تنعى والدتها بكلمات مؤثرة

ونعت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ73 عامًا بكلمات مؤثرة.

ونشرت “ناهد” صورة لها رفقة والدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت قائلة: "البقاء لمن له الدوام توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرًا مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر والبقاء والدوام  لله وحده"

جدير بالذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقى، هى ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان. قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستيريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية. 

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