حماس تعلن تدمير 3 آليات ودبابة إسرائيلية فى ‎خان يونس بقذائف الياسين

أعلنت حماس، اليوم، عن تدمير 3 آليات ودبابة إسرائيلية في ‎خان يونس بقذائف الياسين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "الغد".

تجميع نظام كبير من المضخات

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أن إسرائيل قامت بتجميع نظام كبير من المضخات التي يمكن استخدامها لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة في محاولة لطرد مقاتليها.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.