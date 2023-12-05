رضا صقر: تصريحات سمير غطاس مع عمرو أديب محاولة انتقاص من سيادة مصر

استنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الأسلوب الممنهج الذي يتبعه عمرو أديب مع بعض ضيوفه، وآخرهم سمير غطاس، حيث روجًا ـ على غير الحقيقة ـ باشتراط أخذ تأشيرة إسرائيل لعودة المصريين من غزة، وهو ما نفته وزارة الخارجية.

وقال "صقر" فى تصريح لجريدة "الدستور"، إن أداء عمرو أديب وتصريحات سمير غطاس، يحملان في مضمونهما محاولة للانتقاص من السيادة المصرية، التي دللت المواقف والأزمات على قدرة الدولة المصرية على حمايتها، مشيرًا إلى أن إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، تنظمها الدولة المصرية بالتعاون مع السلطات الفلسطينية، والحديث عن اشتراط أخذ تأشيرة إسرائيل محاولة لتشويه الدولة المصرية.

وثمن رئيس حزب الاتحاد الرد السريع من وزارة الخارجية المصرية على تلك الادعاءات التي روج لها عمرو أديب وسمير غطاس، وإطلاع الرأي العام على إجراءات عوة المصريين من قطاع غزة لمصر.

السلطات المصرية هى التي تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة

وشدد رضا صقر على أننا نمر بتوقيت حرج، تحاك بمصر مخططات كبيرة، يجب على كل وطني منتم لهذا الوطن، أن يتوخى الحذر وأن يكون مسئولًا عن كل كلمة ومعلومة يقولها.

وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، أن السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية نقله أبوزيد: “ردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، أوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصرى لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء الوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيدًا لتسليمها للقائمين علي معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية”.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلاميًا خلاف ذلك، داعيًا إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.