الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الخلافات المالية" تقود عاملًا إلى "حبل المشنقة" بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لعامل لاتهامه بقتل عاطل في الخصوص، بسبب خلافات مالية بينهم، وقام على إثرها بطعنة بسلاح أبيض بطعنة أستقرت بصدره، قاصدا إزهاق روحه وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٩٣٤ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۳۹۷۳ لسنة ٢٠٢١ كلى جنوب بنها في ۲۸ / ۱۲ /۲۰۲۱ ان المتهم "محمود ا. أ.ف" ٢٧ سنة - عامل - مقيم في شارع سيد حماده " محبوس " المرج القاهرة.

وأضاف أمر الإحالة أنه في يوم ٢٠٢١/٤/٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "علاء أحمد عبد الباري أحمد" عمدًا مع سبق الاصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به إلا واستل سلاحًا أبيض " سكين " وكال له طعنة واحدة إستقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالأوراق، أحرز سلاحًا أبيض (سكين) بغير مسوغ قانوني.

وأكد شقيق المجني عليه "كريم أحمد عبد الباري" أحمد٢١ سنة - طالب - أنه اثناء تواجده بمسكنه قبيل الواقعة بيومين، حضر المتهم وتوعد شقيقه المجني عليه حال رؤيته له، ثم علم بقيامه بقتله بتاريخ الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث في هذه الواقعة، إلى نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه على إثر خلاف مالي فيما بينهما قام المتهم على أثرها بإستلال سلاح أبيض " سكين " وسدد له طعنة استقرت بصدره قاصدًا قتله، فأحدث إصابته التي تسببت في وفاته، تم ضبط المتهم، وبإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بالتعدي على المجني عليه باستعمال السلاح الأبيض "سكين" المضبوط وإحداثه لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب مبلغ مالي اقترضه منه المجني عليه قبيل الواقعة ورفض رده.

محكمة الجنايات مقتل عاطل الإعدام شنقا امن القليوبية خلافات مالية

مواد متعلقة

مستشفيات جامعة بنها تستقبل 250 حالة تسمم خلال نوفمبر

إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بالعبور على مساحة 10 أفدنة

المرشح الرئاسى فريد زهران بالقليوبية: أطالب الناخب اختيار مرشحه حسب قناعته

محافظ القليوبية يتفقد جاهزية اللجان استعدادًا للانتخابات الرئاسية بطوخ وقها

الموافقة على 12 منحة للدول الإسلامية بجامعة بنها الأهلية

رئيس جامعة بنها يشهد بدء موسم زراعة القمح داخل المزارع

الانتهاء من جاهزية 23 مقرًا انتخابيًا لاستقبال الناخبين بكفرشكر

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل طفلة والشروع فى قتل شقيقها بالقليوبية

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة