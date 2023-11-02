الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة صاحب ورشة إلى المفتي بتهمة تعذيب وقتل زوجته بالقليوبية

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى بإحالة اوراق صاحب ورشة خراطة الى فضيلة مفتى الجمهورية للتصديق على حكم الاعدام له لقيامه بقتل زوجته " العرفى " بعد تعذيبها واجبارها على ممارسة الرزيلة مع أصدقائه لجلبهم المخدرات له وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم.

ورفضت هيئة المحكمة دفاع المتهم بشأن انعدام مسؤليته  بسبب تناول المخدرات وادمانه لها ونوهت المحكمة أن ذلك لا يدرء المسؤلية عنه ومن ثم  وجب أخذه بأقصى قدرا من الشدة لاسيما وان الثابت بالاوراق تعذيبه واحتجازه للمجنى عليها.

ترجع أوراق القضية عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن امن القليوبية تفيد قيام صاحب ورشة خراطة بقتل زوجته " العرفى "  بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتوصلت تحريات اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى الى أن المجنى عليها ربة منزل 38 سنه عثرا على جثتها فى منزل بالطابق الأرضى ومقيدة بالحبال وتوجد آثار تعذيب على جسدها وتهشم فى الجمجمة واثار تعدى جنسى عليها.

تم نقل الجثة الى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

وعقب تقنيين الاجراءات تم القبض على زوجها ويدعى " س ل م " 45 سنه وبتضيق الخناق علية اعترف تفصيليا بارتكابة الواقعة بسبب إدمانه للمخدرات فطلب من زوجته ممارسة الرذيلة مع أصدقائه مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات فرفضت فقام بتقييدها بالحبال وتعدى عليها بالضرب المبرح  وسمح لمروجى المخدرات ممارسة الرذيلة معها رغما عنها مقابل ان يحضروا له جرعات المخدرات حتى لفظت أنفاسها.

وإعترف المتهم أمام نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة تفصيليا بارتكابه الواقعة فأمرت النيابة بحبسه وتقديمة للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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