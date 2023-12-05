الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمير قطر: المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية انتُهكت فى فلسطين

الشيخ تميم بن حمد
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إن انعقاد القمة الخليجية في ظل استمرار الـمأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير الـمسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة قطاع غزة.

من العار على جبين المجتمع الدولى تواصل القتل الممنهج والمقصود للمدنيين

وتابع خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ44 في الدوحة نقلتها فضائية الغد، اليوم، “ لقد انتهكت في فلسطين الـمحتلة كافة الـمعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، ومن المؤسف أنه على الرغم من انكشاف حجم الجريمة، وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم، ما زالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار”.

ولفت إلى أنه من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين تواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بمن في ذلك النساء والأطفال، أسر بكاملها شطبت من السجل المدني وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلا، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود والدواء وتدمير المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمرافق الحيوية، وجميع تلك الأفعال بحجة الدفاع عن النفس، مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

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