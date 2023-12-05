الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على شخص بتهمة غسـل 2.5 مليون جنيه

القبض على شخص
القبض على شخص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات- مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وحاول المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وشراء السيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات، ووقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ2.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.

وزارة الداخلية الكسب غير المشروع جرائم الأموال العامة محافظة الجيزة

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