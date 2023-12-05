الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل شخصية آسر ياسين في فيلم "ولاد رزق 3"

آسر ياسين
آسر ياسين

بدأ الفنان آسر ياسين تصوير أولى مشاهده فى الفيلم الأكشن “ولاد رزق“، الجزء الثالث.

وشارك المخرج طارق العريان عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورًا من كواليس تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.

وظهر الفنان آسر ياسين في نهاية الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، وهو يمتطي دراجة نارية، وسيكون ضمن المشاركين في الجزء الثالث من خلال شخصية تدعى ”الشايب”، وهي شخصية جديدة ومختلفة عن أعماله السابقة حيث سيظهر بدور المجرم، وهو يطارد أولاد رزق.

وظهر المصارع العالمي تايسون فيوري ضمن أبطال فيلم ولاد رزق 3 وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، وقد تم الإعلان أن تصوير الفيلم سيستغرق 9 أسابيع، حيث سيتم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر. 

وسيشهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" تغييرات جذرية في الأحداث، مع ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف من نجوم الصف الأول. وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، ومن المتوقع عرضه في صيف عام 2024. 

كما سيتم استخدام فريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم. 

وقد انتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة أحداث الفيلم، والذي يشهد تغييرات جذرية في الأحداث، كما سيتضمن العمل شخصيات جديدة بالإضافة إلى الشخصيات الأساسية.

أبطال فيلم "ولاد رزق"

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حاليًا ويكتبه صلاح الجهينى.

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى، نسرين أمين، باسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب. 

ورصدت الجهة المنتجة للفيلم ميزانية مفتوحة وضخمة للعمل المنتظر عرضه في موسم صيف 2024، كما ستتم الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن بالفيلم. 

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