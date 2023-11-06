الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير دوره في فيلم "ولاد رزق" خلال أيام

أبطال فيلم ولاد رزق
أبطال فيلم ولاد رزق

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لبدء تصوير أول مشاهد في الجزء الثالث من الفيلم السينمائي "ولاد رزق" مطلع الأسبوع المقبل. وسيسافر أحمد الفيشاوي إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل للانضمام إلى أبطال الفيلم الذين بدأوا تصويره الأسبوع الماضي. 

وقد تم الإعلان أن تصوير الفيلم سيستغرق 9 أسابيع، حيث ستتم تصوير 5 أسابيع في السعودية و4 أسابيع في مصر. 

وسيشهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" تغييرات جذرية في الأحداث، مع ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف من نجوم الصف الأول. وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، ومن المتوقع عرضه في صيف عام 2024. 

كما سيتم استخدام فريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم. وقد انتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة أحداث الفيلم، والذي يشهد تغييرات جذرية في الأحداث، كما سيتضمن العمل شخصيات جديدة بالإضافة إلى الشخصيات الأساسية.

أبطال فيلم "ولاد رزق"

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حاليًا ويكتبه صلاح الجهينى.

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى، نسرين أمين، باسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب. 

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