الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأستاذ بشير الكحلي".. رواية جديدة لمينا عادل عن المصرية اللبنانية

رواية جديدة
رواية جديدة

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية، رواية جديدة بعنوان "الأستاذ بشير الكحلي" للكاتب  مينا عادل جيد، والذي قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها رواية مختلفة عن أعمالي السابقة، فنيًا وجغرافيًا، وهي بمثابة نوفيلا.

 وأضاف الكاتب مينا عادل عن الرواية، أعتبرها مغامرة فنية، أنا فيها أكثر جراءة عن أعمالي السابقة وأجرب طريقة جديدة في الكتابة.

 مينا عادل جيد

هو كاتب وروائي، تخرج في كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، حصل على دبلوم الدراسات العليا في التنمية الثقافية بجامعة القاهرة. كتب في العديد من الصحف والمجلات والمواقع المصرية، وعمل مقدمًا ومُعِدًّا لبرامج تلفزيونية.

 كما كتب سيناريوهات لأفلام وثائقية وروائية قصيرة. نال كتابُه «كنت طفلًا قبطيًّا في المنيا»، الصادر عام 2020، جائزة الكتاب الأول في العلوم الإنسانية في دورة 2021 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد حصد هذا العمل إشادة كبيرة من جانب النقاد والقراء، كما قرر الدكتور سعيد المصري بتدريس الكتاب ضمن مناهج دبلوم التنمية الثقافية بكلية الآداب في جامعة القاهرة.

 وصدرت له أعمال أدبية أخرى مثل «نواحي البطرخانة»، و«بيت المساكين» و«جزيرة إلخ إلخ».

من أجواء الرواية 

 ومن أجواء الرواية نقرأ، رجلٌ مريض بجنون العظمة، يُصدق كل ما يقرأ. عمل مدرسًا للتربية الرياضية، وأدار عمله وحياته بصرامة وانضباط ليعوض نفسه عن ضياع أمله الكبير، يعيش في فقاعة وهمية؛ باعتباره مصلحًا اجتماعيًّا، وسياسيًّا بارعًا، وصاحب رسالة سامية؛ يصعب تنفيذُها على أرض الواقع، لكنها تكتسبُ أهميةً كبيرةً ومصداقيةً في ذهنه. رغم ذلك فبشير الكُحلي إنسانٌ قبل كل شيء؛ له دوافعُه ورغباتُه، وله طرُقُه في إشباعِها، ونظرياتٌ يسعى إلى تطبيقها أيضًا. الراوي نفسه يلفُّ ويدور حول الشخصية؛ يتداخل مع دوافعها حينًا، ويتأملها من قريبٍ مرة ومن بعيدٍ أخرى، أو يسخرُ منها في بعض الأحيان.

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الدار المصرية اللبنانية الكتابة رواية التنمية الثقافية جامعة القاهرة

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