السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدر حديثًا.. "حاكم" رواية جديدة للكاتب يوسف زيدان عن الشروق للنشر

كتاب صادر حديثًا
كتاب صادر حديثًا

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب  يوسف زيدان بعنوان "حاكم".

وتدور الرواية حول الحاكم بأمر الله، وهو الخليفة الفاطمي السادس، حكم من 996 إلى 1021، وولد في مصر وخلف والده في الحكم العزيز بالله نزار وعمره 11 سنة، ويبحث الكتاب في هذه الفترة التاريخية، في أحداث روائية ينسجها الدكتور يوسف زيدان.

عن رواية "حاكم" 

ترتحل هذه الرواية بالقارئ من زماننا المعاصر، إلى الزمن الفاطمي الذي كان قبل ألف عام، كاشفةً عبر هذا الترحال الشجيِّ الثريِّ، عن عجائب الوقائع وغرائب الواقع.. حيث يلتقي الحاضر بالماضي، وتدور الأحداث الروائية جامعةً بين الحاكم بأمر الله، وأخته الخطيرة «ست الملك» والعلامة العبقري «الحسن بن الهيثم» والراوي الحكاء، ومطيع بن خلف السهمي. وغيرهم كثيرون ممن حفلت بهم هذه الفترة التاريخية المليئة بالأفراح والأتراح، والتفاصيل المدهشة.

يمكن وصف هذا العمل الأدبي بأنه «رواية المعرفة» كما يمكن وصفه بأنه رؤية للحاضر على ضوء ما كان في الماضي، وفهم الماضي انطلاقًا من استبصار الواقع الحالي. فالزمانُ في هذه الرواية دائريٌّ، يعود دومًا إلى حيث ابتدأ.. إذ ليس في الدائرة نقطةُ بدءٍ، أو نقطةُ نهاية.

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عن الكاتب يوسف زيدان

هو مفكر وروائي مصري مرموق، حصل بعد الدكتوراه على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، وصدر له حتى الآن أكثر من سبعين كتابًا، تنوَّعت بين الإبداع الروائي والمجموعات القصصية والبحوث التاريخية والفلسفية.

وكان الكاتب قد صدر له حديثًا، رواية "الورّاق.. أمالي العلاء"، وهي تدور أحداثها حول علاء الدين "ابن النفيس" الذي عاش ثمانين عامًا، عاصر خلالها أهوال الأحوال والأحداث الجسام، قدرًا هائلًا، الحروب الصليبية والحملة السابعة المريعة على دمياط وشمال مصر، غزو المغول وسقوط بغداد على يد هولاكو، صراعات السلطة بين الجيل الأخير من الأيوبيين والجيل الأول من الحكام المماليك، ثورة حصن الدين ثعلب، المصادمات الشديدة بين أقطاي وأيبك وقطز وبيبرس وقلاوون، وكان "العلاء ابن النفيس" قريبًا من ذلك كله.

ونالت أعمال يوسف زيدان جوائز دولية عديدة، منها: جائزة «عبد الحميد شومان» للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات.. ونالت روايته الأشهر «عزازيل» عدة جوائز عالمية: الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر (2009)، وجائزة أنوبي (2012)، وجائزة بانيبال (2013).

يوسف زيدان دار الشروق حاكم رواية الحاكم بأمر الله

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