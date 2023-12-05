الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

5 أندية يحققون العلامة الكاملة في كأس الكونفدرالية

كأس الكونفدرالية
كأس الكونفدرالية

في الوقت الذي لم يتمكن فيه سوى نادي واحد فقط هو بترو إتليتيكو الأنجولى من تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فإن يوجد 5 أندية نجحت في تحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الأولين في دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهى اتحاد الجزائر، وفيوتشر في المجموعة الأولى، والزمالك في المجموعة الثانية، والإفريقي التونسي في المجموعة الثالثة، ونهضة بركان المغربي في المجموعة الرابعة.

اتحاد الجزائر

فاز في أول جولتين على ناديي الهلال الليبي، وسوبرت سبورت يوناتيد الجنوب إفريقي بنفس النتيجة هدفين نظيفين على الترتيب.

يتصدر المجموعة لأنه فارق أهدافه + 4 إذ سجل 4 أهداف في حين لم تستقبل شباكه أي هدف.

هذه أول مرة يجمع فيها 6 نقاط في الجولتين الأولين، وكان أفضل شئ حققه في الجولتين الأولين أنه حصد 4 نقاط في نسختي 2018، و2023.

فيوتشر

في أول جولتين تغلب على سوبر سبورت يوناتيد بنتيجة هدف دون رد، والهلال بنتيجة 2 – 1 على التوالي.

يحل وصيفا لأنه أحرز 3 أهداف بينما تلقت شباكه هدفا واحدا أي فارق أهدافه + 2.

لأول مرة يجني 6 نقاط في الجولتين الأولين، ففي النسخة الماضية جمع 4 نقاط.

الزمالك

فاز على نادي أبو سليم الليبي بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الأولى، ونادي أكاديمية سوار الغيني بنتيجة كبيرة رباعية نظيفة في الجولة الثانية.

هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها العلامة الكاملة في أول جولتين لكنه فعلها من قبل في نسخة 2015 حيث تغلب على ناديي الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بنتيجة 2 – 1  في الجولة الثانية. 

تمكن من احتلال مقدمة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات حيث الانتصارات الثلاثة الأخرى على ليوبارد دو دوليسي الكونغولي، والصفاقسي، وأورلاندو بيراتس، ولم يتعادل لكنه تعرض لخسارة واحدة أمام ليوبارد دو دوليسي بنتيجة هدف دون رد في الجولة الرابعة.

وفي دور قبل النهائي أقصاه نادي النجم الساحلي التونسي إذ انهزم بنتيجة ثقيلة 1 – 5 في مباراة الذهاب على ملعب أولمبي سوسة، ولم يستطع تعويض النتيجة في مباراة الإياب، واكتفى بالفوز بنتيجة 3 أهداف دون مقابل على استاد بتروسبورت.

الإفريقي

في الجولة الأولى تغلب على نادي دريمز إف سي الغاني بنتيجة هدفين نظيفين، وفي الجولة الثانية على نادي أكاديمية دو لوبيتو الأنجولي بنتيجة 3 – 1. 

وكان أفضل شئ حققه من قبل في أول جولتين أنه حصد 3 نقاط فقط في نسخة 2017. 

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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية

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نهضة بركان

فاز في الجولتين الأولى، والثانية على ناديي سيخوخون يوناتيد الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين دون رد، والملعب المالي بنتيجة 2 – 1 على الترتيب.

وهو حقق في السابق العلامة الكاملة في نسخة 2018 إذ فاز على ناديي الهلال السواني بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الأولى، ويونياو دو سونجو الموزمبيقي بنتيجة 2 – 1.

اعتلى صدارة المجموعة الثانية بـ13 نقطة جناها من 4 انتصارات حيث كرر فوزه على الهلال، ويونياو دو سونجو، وتعادل واحد كان سلبيا مع المصري في الجولة الثالثة، ولم يتلق سوى هزيمة واحدة على يد المصري في الجولة الرابعة.

لكن توقفت مسيرته عند دور الثمانية أمام نادي فيتا كلوب من جمهورية الكونغو حيث خسر بنتيجة 1 – 3 في لقاء الذهاب، ولم يستطع أن يسجل فوزا عليه في لقاء العودة، وتعادل فقط معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله.

أندية بلا رصيد من النقاط

على الجانب الآخر، يوجد 5 أندية لم تحقق انتصارا واحدا لكنها عجزت عن جمع نقطة واحدة، وهي الهلال، وسوبر سبورت يوناتيد في المجموعة الأولى، وأكاديمية سوار في المجموعة الثانية، وأكاديمية دو لوبيتو في المجموعة الثالثة، وديابل نوار الكونغولي في المجموعة الرابعة. 

الزمالك نهضة بركان الافريقي اتحاد الجزائر فيوتشر كاس الكونفدرالية

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