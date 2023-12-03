مجموعة الزمالك.. التعادل يحسم مواجهة أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية

حسم التعادل السلبي، نتيجة مواجهة أبو سليم الليبي وضيفه ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (19 مايو 1956) بمدينة عنابة الجزائرية، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (2023-2024).

ورفع أبو سليم، رصيده إلى ثلاث نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة، متفوقا على ساجرادا، الذي حل في المركز الثالث، بنفس الرصيد.

وبعد شوط أول سلبي، سجل عبدالمنعم العيان، هدف الفوز للفريق الليبي، في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

ومن المقرر، أن يستضيف فريق أكاديمي سوار الغيني، نظيره الزمالك، في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

وكان الزمالك، قد تغلب على ضيفه أبو سليم الليبي، بهدف دون رد، في مباراة الجولة الأولى، بينما سقط أكاديمي سوار الغيني، في فخ الخسارة أمام مضيفه ساجرادا الأنجولي، بهدفين نظيفين.