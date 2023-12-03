الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار كويا في الكونفدرالية

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سوار كويا الغيني، على إستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي 

خط وسط الملعب: أحمد سيد زيزو – نبيل عماد دونجا  – محمد أشرف روقا – إبراهيم نداي

في خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حد كبير، بعدما تغلّب على أبو سليم الليبي بهدف نظيف، سجله يوسف أوباما في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الكونفدرالية، بينما خسر كويا سوار مباراته الأولى أمام ساجرادا سبيرانسا الأنجولي بهدفين دون رد.

حكم مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية

يدير مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية، الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ويساعده مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا وسورو فاستواني من ليسوتو، ومعهم الجنوب إفريقي جيل ألفريد شافاني حكمًا رابعًا.

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ترتيب الزمالك في كأس الكونفدرالية

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد ثلاث نقاط، خلف ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

وتضم المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية أندية الزمالك، ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، سوار كويا الغيني وأبو سليم الليبي.

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