الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بإدارات الديوان العام

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لاستعراض ومتابعة مستجدات العمل داخل عدد من الإدارات بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات المختصة.

محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل بعدد من إدارات الديوان العام

واستعرض محافظ بورسعيد سير العمل في بعض الملفات  بالإدارة المالية والادارة الاستراتيجية  وإدارة المشروعات وإدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية بالمحافظة،  ووجه المحافظ، باستمرار تطوير مستوى الأداء،  بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال والدقة في تنفيذها، مشددًا على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، والتعاون المثمر للاستمرار في إنجاز خطط التنمية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق افضل مناخ لبيئة العمل لتكون دافع لمزيد من التطور والتنمية.

وأشار محافظ بورسعيد أن هناك تطورا ملحوظا في مستوى الاداء الحكومي بالمحافظة، والذي يأتي بالتوازي مع تنفيذ كبرى المشروعات التنموية،  بما يحقق اهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات،  مشددا على استمرار التعاون والعمل الجاد  لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لأبناء المحافظة.

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
محافظ بورسعيد الملفات المالية ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إجتماعات المجلس الإسبوعية

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