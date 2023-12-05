عميد "طب طنطا" يتفقد تجهيزات مستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك بالغربية

أجرى الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بـجامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جولة تفقدية لمتابعة تجهيزات مستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية الدقيقة بمستشفيات جامعة طنطا تمهيدا لافتتاحها.

ورافقه خلال الأستاذ الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور عبدالحميد البهنسى رئيس قسم جراحة المسالك البولية والأستاذ الدكتور ماجد رجب الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والأستاذ الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي والأستاذ الدكتور محمد مختار مبروك مدير إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية والدكتور خالد حافظ المدرس بقسم جراحة المسالك البولية والأستاذ محمد البرى المدير المالي للمستشفيات الجامعية.

وصرح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن مستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية الدقيقة بمستشفيات جامعة طنطا، يعد أول مركز جامعي متكامل في منطقة الشرق الأوسط يخضع للإشراف الحكومي والجامعي لعلاج حالات الفشل الكلوي المزمن علاجا دوائيا أو عن طريق الغسيل الكلوي أو عن طريق نقل الكلى لخدمة محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة ومجهز بأحدث التجهيزات العالمية وأحدث كبسولات عمليات لنقل الكلى وإجراء عمليات المسالك البولية الدقيقة بهدف تقديم خدمة متميزة للمرضى وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية تماشيا الخطة الاستراتيجية للدولة، ورؤية مصر 2030.

المستشفى مقام على مساحة 900 متر مربع

كما أوضح عميد الكلية أن مستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية الدقيقة مقامة على مساحة 900 متر مربع وتتكون من دور أرضى وخمس طوابق وبدروم مخصص لخدمات التعقيم والتعبئة والتغليف والمخازن.

وتحتوى على عناية خاصة لمرضى زراعة الكلى وعناية مركزة ٧ سرير وعناية متوسطة 14 سرير و2 غرفة عزل لغسيل الحالات الخاصة وغرفة عمليات مجهزة لاستخدام الروبوت ومعمل أبحاث علمية على أحدث مستوى.

كما يتم تجهيزه لتدريب شباب الأطباء على المناظير والروبوت قبل الدخول في ممارسة هذه العمليات مباشرة على المرضى ، بالإضافة إلى 3 قاعات تعليمية متوسط 50 الى 70 طالبا، ومدرج تعليمي متصل مباشرة بالعمليات يتسع لـ 180 ضيفا لعقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية وعنابر لرعاية المرضى وعنبر خاص للغسيل الكلوي للأطفال المصابين بفشل مزمن لأى أسباب مرضية، بالإضافة إلى وجود أحدث تقنية ألمانية لتحضير سائل الغسيل وتعقيمه مباشرة دون أن تلمسه يد.