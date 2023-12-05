الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لسائق ضبط بحوزته "حشيش" في البحيرة

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
 

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي ابراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12814 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة.

وتبين من التحقيقات أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " ع.م.ع" سائق، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 15 طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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