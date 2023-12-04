أجندة الدستور الثقافية.. "أمسية شعرية" بمسرح أوبرا دمنهور و حفل فني لأوركسترا القاهرة

تزخر أجندة الدستور الثقافية، اليوم الإثنين الرابع من ديسمبر 2023، بالعديد من الأنشطة والفعاليات، ما بين الأمسيات الثقافية والشعرية، والمعارض التشكيلية والعروض السينمائية والمسرحية، نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم

في الرابعة مساء، يفتتح معرض جماعي للفن التشكيلي، بعنوان “قادرون باختلاف”، وذلك في رحاب مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بشارع العروبة، ويأتى المعرض مواكبا لليوم العالمى لذوى الهمم، ويضم 30 عمل فني متنوع الخامات والمساحات نتاج ورش العمل مع رواد وطلاب مكتبة مصر الجديدة تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو.

وفي السادسة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي إطار فعاليات النشاط الفكرى والثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، يحتضن مسرح أوبرا دمنهور، أمسية شعرية بمشاركة كل من الشعراء: على عمران، أحمد شلبى، سامح محجوب، وجمال فتحى، ويتخلل الأمسية الشعرية فقرة فنية لعازف العود أشرف. وتتضمن الأمسية مختارات من أشعار الشعراء المتنوعة والتى تتناول العديد من الموضوعات والقضايا الإنسانية .

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يحتفل نادي القصة بالعيد السبعين لتأسيسه، حيث تأسس في العام 1953، وذلك في مقر النادي الجديد والكائن في ميدان لاظوغلي ــ 18 شارع مجلس الشعب.

حفل فني لأوركسترا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، حفلا فنيا لأوركسترا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، بمناسبة مرور مائة عام علي ميلاد مغنية الأوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس، والذي تنظمه الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة، و ذلك مشاركة المغنيات تحية شمس الدين، مني رفلة، داليا فاروق، دينا أسكندر واليونانية سونيا ثيودريدو. ويتضمن البرنامج مقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية التي تميزت بأدائها ماريا كالاس خلال مشوارها الفنى منها افتتاحية نورما للأوركسترا، توراندوت - توسكا لـ بوتشينى، الوالى لـ كاتالانى، أدريانا لسيليا، كارمن لبيزيه وكافاليرا روستيكانا لماسكانى و فاوست لجاوند .

مناقشة المجموعة القصصية "تحول"

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، حيث يحل الكاتب الشاب باهر عادل في ضيافة الورشة وذلك مناقشة مجموعته القصصية “تحول”، ويتناول المجموعة بالنقاش والنقد والتحليل كل من: القاصة والروائية أماني الشرقاوي، القاص أسامة ريان، الكاتب مجدي نصار، والروائي علي قطب، ويدير الندوة الكاتب سامح وهيب.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يفتتح بجاليري أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، معرضين. المعرض الأول للفنان “عمرو زكي”، ويقام تحت عنوان “نظرة إلي الداخل”، وتعرض أعماله في الطابق الأول من الجاليري. كما يستقبل الطابق الثاني بالجاليري، المعرض الفردي الخاص للفنان أحمد البدوي، والذي يحمل عنوان “ترنيمة الوادي”، ويستمر المعرضين حتي 26 ديسمبر الجاري.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يفتتح في السابعة مساء، معرض استعادي للفنان الراحل جميل شفيق بقاعة أفق للعروض المتغيرة، بمتحف محمد محمود خليل وحرمه. ويستمر العرض حتى 3 يناير 2024 . ويأتي المعرض بالتزامن مع ذكرى رحيله السابعة، واحتفاءاً بمسيرته وتجربته الحافلة بالتميز والإبداع.

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