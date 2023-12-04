الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. مركز الطفل للحضارة يستضيف مسابقة "لمحات من الهند"

متحف الطفل
متحف الطفل

لمحات من الهند، عنوان المسابقة الفنية السنوية، التي تنظمها سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى بالقاهرة مولانا آزاد، ويستضيفها مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل، غدًا الثلاثاء.

تجسيد حي للتواصل مع الثقافات الأخرى

 

وعن المسابقة الفنية لمحات من الهند، أكد الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، على حرص جمعية مصر الجديدة على إقامة العديد من الفعاليات بالتعاون مع المراكز الثقافية العربية والأجنبية في مصر والتي تهدف إلى تعريف الشباب بجميع ثقافات وحضارات دول العالم، ما يعد تجسيدا حيا للتواصل والتعاون والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.

وأضاف “حلمى”، عن مسابقة لمحات من الهند: أن المسابقة تقام بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل ــ بمصر الجديدة في العاشرة من صباح غد الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر حتي الثانية ظهرًا.

ويتم استقبال الأطفال من مراحل التعليم المختلفة لرسم لوحات فنية برؤية خاصة لهم تعبر عن الثقافة والحضارة والأماكن السياحية والأثرية الهندية  ليتم بعد ذلك تقييم الأعمال من قبل لجنة متخصصة وإعلان نتائج المسابقة في وقت لاحق وتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل رسمي بحضور السيد سفير جمهورية الهند بالقاهرة.

 

ولفت "حلمي"، الى أن استضافة مركز الطفل للحضارة والابداع ــ متحف الطفل ــ  لمسابقة لمحات من الهند تعكس مدي عمق العلاقات المتبادلة بين سفارة جمهورية الهند في مصر والمركز الثقافي الهندى مولانا آزاد ومتحف الطفل حيث يتم أيضًا بشكل دوري تنظيم العديد من الفاعليات والحفلات بهدف نشر الثقافة الهندية الثرية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.

وتهدف مسابقة لمحات من الهند، علي تنمية روح التفاعل والتسامح وقبول الآخر، من خلال التعرف علي ثقافته وفنونه، وغرس قيم التواصل والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخري. 

لمحات من الهند مركز الطفل للحضارة والابداع متحف الطفل التواصل مع ثقافات الشعوب التسامح وقبول الآخر الأماكن السياحية والأثرية

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