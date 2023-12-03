يضم 30 لوحة.. مكتبة مصر الجديدة تنظم معرضا فنيا لـ "قادرون باختلاف"

يفتتح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، معرضا للفن التشكيلي بمكتبة مصر الجديدة، فى الرابعة من مساء غد الإثنين.

قادرون باختلاف تصيغ 30 عملا فنيا

معرض للفن التشكيلى حيكت لوحاته بأنامل ذهبية لأطفال ونشء قادرون باختلاف، والذى يأتى مواكبا لليوم العالمى لذوى الهمم، ويضم 30 عمل فني متنوع الخامات والمساحات نتاج ورش العمل مع رواد وطلاب مكتبة مصر الجديدة تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو، وتنفذ معرض قادرون مكتبة مصر الجديدة، إحدى منصات الثقافية والإبداعية بالجمعية .

المعرض يهدف لتشجيع وتنمية مواهب قادرون باختلاف في مجالي الرسم والفن التشكيلي

وقال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن المعرض يهدف إلى تشجيع وتنمية مواهب قادرون باختلاف في مجالي الرسم والفن التشكيلي، وتقدير جهودهم في الرسم والتشكيل، وتشجيعهم على المشاركة في المعارض الفنية، ورفع روح المنافسة وتقدير الذات لديهم ولدى أسرهم ودعم جهود رعايتهم، وتوعية الأسر ومؤسسات أفراد المجتمع بقدرات ومواهب تلك الفئات من أصحاب الهمم في مجالي الرسم والفن التشكيلي.

وأضاف "حلمى" أن المعرض يؤكد على تعزيز ثقة قادرون باختلاف بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المجتمعية و الثقافية والفنية المختلفة، بل وأشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية وإزالة جميع العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم .

وأوضح "حلمى"، أن المعرض يضم العديد من الفنانين وهم الفنان التشكيلي محمد أبو سعده والفنان عمرو ضياء والفنان يوسف إيميل صاغوا مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة التى تعبر عن نفسهم حيث عبر كل فنان بأسلوبة الفني علي مدار ورشة عمل امتدت 3 اشهر .

كما بين أن المعرض يهدف الى تعزيز التواصل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة قادرون باختلاف وتعريف المجتمع بأبرز النماذج الإيجابية منهم ، الذين تحدوا ظروفهم لينتقلوا لآفاق أكبر وأرحب من التميز وإطلاق العنان لمواهبهم لتعريف المجتمع بهم وبتميزهم .

وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة أيضا، في الساعة الخامسة مساء غد الإثنين، ندوة بعنوان “الإخراج السينمائي وصناعة الأفلام”، يقدمها الفنان بلال الملاح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما ورئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس فيلم سكول للإنتاج السينمائي، يتناول فيها العناصر الأساسية للفيلم الروائي، كاتب السيناريو والمنتج ومدير التصوير والمونتير والممثل، ويتحدث عن ضرورة الاهتمام بهذه العناصر عند صناعة أي فيلم ومعرفة كل عنصر بالعمل الذي يقوم به وكيفية الربط بينها .