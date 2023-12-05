"المركزي للإحصاء الفلسطيني": انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 25% بسبب العدوان الإسرائيلي

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الثلاثاء، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل انخفاضا حادا مقداره 25.11% خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى توقف المنشآت عن العمل داخل القطاع.

وأضاف جهاز الإحصاء الفلسطيني في تقرير له، اليوم، انعكس ذلك على انخفاض إنتاج معظم المنشآت العاملة في الضفة الغربية بسبب توقف التصدير، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 82.13 خلال شهر أكتوبر مقارنة بـ109.67 خلال شهر سبتمبر.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا حادًا مقداره 35.97%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا حادا مقداره 27.72%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا حادا مقداره 24.07% خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

معظم أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضا خلال شهر أكتوبر

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر السابق أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنسوجات.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا في نشاط صناعة منتجات التبغ.

انخفاض في إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي بسبب العدوان

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضًا حادًا مقداره 11.50%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ولفت البيان إلى أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، فقد تم تقدير قيم الإنتاج للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة لشهر أكتوبر اعتمادا على التوصيات الدولية في هذا المجال.