عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

قالت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، إن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمضوا أسابيع في صياغة خطة متعددة المراحل لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة، والتي تتصور سيطرة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على القطاع، وهو ما يبدو أنه حل غير مثالي لكن المسئولين الأمريكيين ينظرون إليه باعتباره أفضل الخيارات السيئة الوحيدة لمنطقة أدى فيها العدوان الإسرائيلي إلى تدمير البنية التحتية، وقتل الآلاف من الفلسطينيين وتشريد أكثر من 1.5 مليون آخرين، كما يمكن أن يضع الولايات المتحدة على مسار تصادمي مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

مخطط أمريكى لمرحلة ما بعد الحرب فى غزة

وأكدت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، أن المسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وخارجها، وضعوا أجزاء من الاستراتيجية في وثائق متعددة واجتماعات مشتركة بين الوكالات منذ منتصف أكتوبر، وذلك وفقًا لمسئولين أمريكيين ومسئول في وزارة الخارجية ومسئول في الإدارة مطلع على المناقشات.

وتابعت المجلة أنه على الرغم من أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وآخرين في الإدارة تحدثوا علنًا أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير القطاع، إلا أنهم لم يكشفوا عن تفاصيل حول كيفية عمل ذلك، لكنهم واجهوا بالفعل مقاومة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استبعد فعليًا أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة.

المسئولون فى إسرائيل يرفضون مناقشة مرحلة ما بعد الحرب فى غزة

وأضافت أن المسئولين في إسرائيل يرفضون مناقشة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، ومع ذلك تضغط الإدارة الأمريكية لوضع نهاية لهذه الحرب، من خلال قيام الاستراتيجيين الأمريكيين الذين بوضع الخطط والعمل على العودة إلى السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، ويقولون إن هذا هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.

وقال مسئول وزارة الخارجية: "نحن عالقون، هناك تفضيل سياسي قوي للسلطة الفلسطينية للعب دور حاكم في غزة، لكن لديها تحديات كبيرة قد تواجهها".

وتابعت "بوليتكو"، أن الرؤية الواسعة التي انبثقت عن المحادثات الداخلية هي إعادة إعمار غزة على مراحل متعددة بمجرد انتهاء القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وستكون هناك حاجة إلى قوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة في أعقاب ذلك مباشرة، تليها سلطة فلسطينية متجددة تتولى السلطة على المدى الطويل.

تفاصيل الأجزاء الرئيسية من الخطة

وأضافت أن الأجزاء الرئيسية من الخطة تشمل زيادة المساعدات المتعلقة بالأمن التي يقدمها مكتب الشئون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية والسماح بدور أكبر للمنسق الأمني الأمريكي، الذي يتمتع بسجل حافل في تقديم المشورة لقوات الأمن الفلسطينية. قال المسئولون.

وقال مسئول كبير في إدارة بايدن: "في النهاية، نريد أن يكون لدينا هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع".

وتابعت المجلة أن المسئولين في الولايات المتحدة، أكدوا أن هذه الخطط لا تزال في طور الإعداد والتطوير وقد تخضع للعديد من المتغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها، ويتوقع المسئولون الأمريكيون أيضًا أن يستمر القتال العنيف لعدة أسابيع أخرى، على الأقل.

مسئول أمريكى: أى استراتيجية تطرحها الولايات المتحدة ستواجه عقبات عديدة

وقال مسئول أمريكي: "أي استراتيجية تطرحها الولايات المتحدة ستواجه عقبات عديدة، بما في ذلك الشكوك الإسرائيلية والإحباط العربي، على الرغم من أن اللاعبين والمحللين الإقليميين يتفقون بشكل عام على أن واشنطن ستحتاج إلى لعب دور حاسم في مرحلة ما بعد الحرب".

ويقود عملية التخطيط المسئول الكبير في مجلس الأمن القومي بريت ماكجورك، ويساعده تيري وولف، وهو من قدامى المحاربين في وزارتي الدفاع والخارجية ويعمل الآن في مجلس الأمن القومي، وتشمل الشخصيات الرئيسية الأخرى المشاركة باربرا ليف، ودان شابيرو، وهادي عمرو، الذين يشغلون مناصب رئيسية في الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، وتشارك وحدات وزارة الخارجية التي تتعامل مع الشرق الأوسط وتخطيط السياسات، لكن أجزاء أخرى من الحكومة تقوم بالتقييم حسب الحاجة.